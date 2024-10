"Pani Marysiu, niech pani chociaż na górę wejdzie". Utonęła we własnym mieszkaniu

Dwa tygodnie temu uciekali ze swoich mieszkań tak, jak stali. Magdalena Kołodziej z Lądka-Zdroju była świadkiem tragedii, bo to w jej kamienicy mieszkała seniorka, która utonęła we własnym domu. Nasza rozmówczyni do dziś nie może wrócić do swojego mieszkania, bo budynek może się zawalić. Rodzina nadal nie wie, gdzie mogłaby zamieszkać.