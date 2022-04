"Pan chaosu" się rozkręca. Syreny alarmowe wyły od pierwszych dni rządów Putina

Brytyjski "The Observer", październik 1999 roku: "37-letni Rusłan z żoną i trójką dzieci stoją na granicy z Inguszetią. Obok rozklekotany van, a w środku całe ich życie – teraz równie rozklekotane, przesiąknięte bólem i strachem. Nie rozumieją, co się dzieje. – Co myśmy tym Rosjanom zrobili? Zabrali naszą ziemi i nawet kawałka chleba nie zostawili – mówi przez łzy żona Rusłana. On jest wściekły. Na Rosjan. – To zrobili ich żołnierze".