Pamiętacie morsa? Zniknął z Polski. Odnalazł się u Rosjan

Co ciekawe, był to pierwszy taki przypadek w historii na Bałtyku. Krążące w internecie nagranie wskazuje, że następnym przystankiem morskiego drapieżnika jest właśnie plaża na pograniczu Rosji i Litwy. Wizyta zwierzęcia również tam wywołała niemałą sensację, dlatego też ogrodzono jego legowisko, by w spokoju mógł nabrać sił przed kolejną wyprawą.