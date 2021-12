Pałkiewicz: Homo sapiens post-covidowy nie skorzystał z okazji

Po skończeniu szkoły dziennikarskiej w Mediolanie trafiłem do kultowej gazety "Corriere della Sera", dokładnie do dodatku ilustrowanego "Sette", którego atutem był ekskluzywny reportaż fotograficzny. Traktowałem to jako życiowy sukces. Byłem spełniony, bo w czasach kiedy we Włoszech pisało się w formie "my" - coś na wzór "majestatis", groteskowej liczby mnogiej papieskiej bulli - mogłem wyrażać się w pierwszej osobie, na co mogli pozwolić sobie tylko dziennikarze z dużym nazwiskiem.