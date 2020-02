Palestyna grozi wycofaniem się z porozumienia z Oslo

Palestyńskie władze zagroziły, że opuszczą układ z Oslo, jeśli prezydent USA Donald Trump ogłosi plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu. Ich zdaniem ta propozycja "faworyzuje stroną izraelską".

Biały Dom ujawnił w ubiegłym roku, że plan zakłada m.in. inwestycje o wartości ok. 50 mld dolarów dla Palestyńczyków (w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu, w Egipcie, Jordanii i Libanie), reformę gospodarki i powiązanie Palestyny z jej sąsiadami. Miałoby to doprowadzić do stworzenia co najmniej 1 mln nowych miejsc pracy dla Palestyńczyków.