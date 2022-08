Pałac wnuka Czyngis-chana. Fascynujące odkrycie w Turcji

To, co znaleźli archeolodzy, może mieć aż osiemset lat i być pozostałością poszukiwanej od dawna rezydencji Hulagu-chana, wnuka słynnego założyciela imperium mongolskiego. Wszystko wskazuje na to, że ten znany z historycznych źródeł mityczny pałac znajdował się w dystrykcie Çaldıran w prowincji Van we wschodniej Turcji. Wykopaliska są w toku.