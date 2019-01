Pałac Prezydencki: ktoś próbował sforsować samochodem bramę

Niezidentyfikowana osoba próbowała sforsować samochodem osobowym bramę Pałacu Prezydenckiego - poinformowała PAP, powołując się na informacje z Pałacu Prezydenckiego.

Samochód osobowy ok. godziny 13:40 wyjechał pod prąd z ulicy Focha w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. Zauważył to będący w okolicy funkcjonariusz. Próbował zatrzymać 36-letniego kierowcę, wówczas pojazd przyspieszył, potrącił funkcjonariusza, wjechał na Krakowskie Przedmieście i zatrzymał się na kolczatce chroniącej wjazd do Pałacu Prezydenckiego. Jak podaje Radio Zet, mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Jak twierdzą policjanci, z mężczyzną nie było logicznego kontaktu i może być pod wpływem środków odurzających.