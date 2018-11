Pakistan: fala protestów po uniewinnieniu Asi Bibi. Dzieci "bawią się" w samosąd

Równo tydzień temu pakistański Sąd Najwyższy uniewinnił chrześcijankę Asię Bibi, skazaną w 2010 r. na śmierć za bluźnierstwo przeciwko prorokowi Mahometowi. Decyzja sądu wywołała falę protestów w całym kraju. Odbywają się demonstracje muzułmanów, w parlamencie dochodzi do bójek, a po sieci krąży nagranie, na którym dzieci „bawią się” w wieszanie Asi.

Kontrowersyjne „bluźnierstwo” Asi Bibi

Asia Bibi (pakistańska chrześcijanka) została aresztowana 19 czerwca 2009 roku, kiedy oskarżono ją o bluźnierstwo przeciw islamowi i prorokowi Mahometowi. Doniesienie przeciw niej złożyły jej sąsiadki, muzułmanki. Kiedy Asia Bibi chciała zaczerpnąć wody, one odpowiedziały, „że jako niemuzułmanka nie może dotykać źródeł wody”. Kobieta odparła wówczas, „że Jezus jest miłosierniejszy niż prorok islamu”. To wystarczyło, żeby trafiła do więzienia i w rok później została skazana na śmierć na podstawie przepisów o bluźnierstwie z 1986 r. – podał IAR.