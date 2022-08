Pająk Nosferatu. Czy może pojawić się w Polsce?

Zoropsis Spinimana — gdzie występują?

Pająki Nosferatu zamieszkują widne lasy sosnowe, doliny rzek, a także spokojne, otwarte rejony. Coraz częściej można je spotkać także na terenach zamieszkałych przez ludzi, gdzie spotykane są na murkach, elewacjach oraz we wnętrzach. Aktywność pajęczaków wypada na okres od wiosny do jesieni — nie są one w stanie przetrwać w surowym klimacie, dlatego podczas chłodu szukają schronienia we wnętrzach budynków. Zoropsis spinimana nie konstruują sieci łownych. Prowadzą nocny tryb życia — w ciągu dnia ukrywają się pod korą lub kamieniami.