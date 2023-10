Padło ważne pytanie. Gen. Różański: Jestem gotów slużyć Rzeczypospolitej

Gen. broni Mirosław Różański, prezes Fundacji StratPoints, jest senatorem elektem Trzeciej Drogi. W powyborczym programie Wirtualnej Polski został zapytany, czy chciałby zostać ministrem obrony narodowej. - O stanowiskach ministrów, obrony narodowej czy jakiegokolwiek innego resortu, decyduje premier, który, mam nadzieję, zostanie szybko desygnowany - odparł senator elekt. - A gdyby premier zadzwonił i powiedział, panie generale, chciałbym skorzystać z pana kompetencji, z pana umiejętności, czy zechciałby pan być ministrem, a może wiceministrem? - drążył temat prowadzący program Paweł Pawłowski. - Może być pan pewny, że jeśli taka rozmowa między premierem a mną by się odbyła i byśmy uzgodnili, że można i trzeba to zakomunikować, to wtedy bardzo precyzyjnie odpowiem na pana pytanie - stwierdził gen. Różański. - Chcę stanowczo powiedzieć jedną rzecz: jestem propaństwowcem. Przez ponad 30 lat państwo we mnie inwestowało i między innymi to, że zdecydowałem się startować w wyborach do parlamentu jest związane ze spłaceniem długu i zobowiązań w stosunku do państwa. Jestem osobą gotową na to, by służyć Rzeczypospolitej. To brzmi może patetycznie, ale płynie z głębi serca - dodał gen. Mirosław Różański.