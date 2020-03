czy jak Światowa Organizacja Zdrowia mówi że testy testy i jeszcze raz testy No to już wiemy że wszystkich nie Przebaczamy to nie da rady to 40 milionów ludzi w Polsce przybywa sprzedażowe wszystkich to testować To jest kompletna ruina służby zdrowia Dobrze że przynajmniej wykonujemy te testy po początkowym nie ma razem testowaniu u tych którzy są w jabłowie klinicznie Proszę pamiętać nie tylko pacjenci skoro w sobotę się mówi jest panika rzeczywiście przebiega to bardzo agresywnie i bardzo niebezpiecznie do Śląskiego ale jednak istotnego istotnej grupy pacjentów doprowadzać testowaniem innych rzeczy których prawie nie ciężkiej grypy ciężkich respiratory syncytial Virus adenowirusów to zapalenia płuc też występują i to bardzo ciężkim przebiegu