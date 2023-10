Padło pytanie o plany w stosunku do TVP. "Nie powinniśmy ich zdadzać"

Gościem kolejnego odcinka programu "Gra o głosy" była posłanka Joanna Mucha. Dostała pytanie o plany w stosunku do TVP. - Nie powinniśmy ich zdradzać, żeby nie dać czasu PiS-owi na to, żeby jeszcze zabezpieczył pewne możliwości ruchu. Powiem tylko tyle, że jedną z najważniejszych instytucji, która decyduje o tym, w jaki sposób kształtowane są media, jest instytucja niekonstytucyjna - stwierdziła posłanka. Chodzi o Radę Mediów Narodowych. Zaprzeczyła, że celem jest obsadzenie TVP "swoimi ludźmi". - Mamy opracowany plan dotyczący mediów publicznych. Chcemy odpolitycznienia mediów publicznych, żeby politycy nie mogli się do mediów publicznych dotykać - zapowiedziała.

