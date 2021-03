Padło pytanie o błędy władzy. Były szef GIS zaskoczony

W piątek gościem "Newsroom WP" był prof. Jarosław Pinkas, były szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W programie pytany był przez Agnieszkę Kopacz o błędy, jakie popełniła władza podczas walki z pandemią. Lekarz nie krył zdziwienia. - Zaskoczyła mnie pani. Ja myślę, że to będzie całkiem spory katalog - odpowiedział Pinkas. Były inspektor podkreślił, że wiele zaniedbań w kierowaniu sanepidem zostało dokonanych jeszcze przed pojawieniem się w Polsce pierwszych przypadków koronawirusa. - Przez lata nie inwestowano w tę instytucję - zaznaczył były prezes GIS. Dziennikarka dopytywała również o jego słowa sprzed wybuchu pandemii. Pinkas mówił wówczas, że "wielu polityków, którzy posługują się koronawirusem jako elementem gry politycznej, powinno sobie włożyć lód do majtek". - Lód się dawno roztopił. (...) To był wynik skrajnych emocji z lutego 2020 r., kiedy strzelano do nas argumentami skrajnie irracjonalnymi. Być może dziś bym tego nie powiedział - odpowiedział.

