Padło pytanie o Andrzeja Dudę. Bezkompromisowa odpowiedź lekarza

Gościem Patrycjusza Wyżgi w programie „Newsroom” był lekarz oddziału chorób płuc dr Tomasz Karauda. Zapytany o słowa prezydenta Andrzeja Dudy nt. sytuacji pandemicznej w kraju odpowiedział szeregiem pytań, m.in. o to kiedy nastąpi zmiana postrzegania rzeczywistości przez polski rząd. - Ile zgonów będzie martwiło pana prezydenta czy rząd? Ile zgonów wystarczy, żeby powiedzieć "sytuacja jest zła"? Jeżeli ginie tyle osób dziennie, to jak to świadczy o naszym systemie ochrony zdrowia? Jeżeli ginie tyle osób i widzimy to w porównaniu do innych krajów? Ja rozumiem, gdyby w całej Europie było podobnie ciężko i Polska mieściłaby się gdzieś po środku tej stawki, ale tak nie jest. – stwierdził lekarz. Zauważył też, że Polska znajdując się w "ogonie Europy" stanęła również na niewygodnym podium w światowych statystykach związanych z pandemią. - My jesteśmy w ogonie Europy i mieliśmy niedawno chlubne podium w kontekście świata. To ja wiem, że rodzina pana prezydenta jest bezpieczna. Ja wiem, że sytuacja jest na pewno niezła dla rodzin wszystkich rządzących. Ale dla Polaków, którzy próbują dostać się do szpitali z wiosek czy mniejszych miejscowości, dla ludzi, którzy nie mają dość pieniędzy żeby było ich stać na prywatną służbę zdrowia, która wiele tych procesów przyspiesza, to nie tak to powinno wyglądać w tym kraju. – zauważa dr Karauda.

