Pacjent zero. "Wygląda na to, że rząd sam zaprosił Omikrona do Polski"

Do poniedziałku w Polsce potwierdzono 7 przypadków nowej wersji Omikrona. Pacjentem zero była obywatelka Lesotho, która przyleciała na Cyfrowy Szczyt Klimatyczny w Katowicach. Była jednym z 15 przedstawicieli państw z Afryki Południowej, które od 29 listopada są objęte zakazem lotów do Polski. Wjechali do kraju na mocy rządowego wyjątku.