Omikron już w 77 krajach. Jest jeden typowy objaw zakażenia

Według różnych szacunków nowy wariant koronawirusa Omikron będzie dominował w Europie najpóźniej do lutego 2022 r., a w USA w ciągu kilku tygodni. W minionych czterech tygodniach to nadal Delta stanowiła 97,9 proc. z 3,17 miliona sekwencji genomowych przesłanych do bazy GISAID.