Pacjent z Covid-19 ma bakterie New Delhi

Bakteria odporna na wiele grup antybiotyków

Pod potoczną nazwą bakterii New Delhi kryje się jeden ze szczepów dość pałeczek jelitowych Klebsiella pneumoniae. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalicza ten szczep do 12. najbardziej niebezpiecznych drobnoustrojów na świecie z powodu odporności na wiele grup antybiotyków, a czasami nawet na wszystkie obecnie dostępne leki przeciwbakteryjne.

Może być bardzo niebezpieczna

Nie u wszystkich pacjentów nabycie New Delhi skutkuje inwazyjnym zakażeniem, jednak dla niektórych może być bardzo niebezpieczna - dotyczy to szczególnie pacjentów szpitalnych, którzy mają rany i ranki powstałe np. podczas podawania kroplówek, zakładania cewników, po operacjach itp. Przez taką ranę bakteria może wniknąć do organizmu i doprowadzić do inwazyjnego zakażenia, m.in. układu moczowego, zapalenia płuc, zakażenia miejsca operowanego.