Koronawirus. Sztuczna inteligencja pomaga naukowcom znaleźć lek na COVID-19

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do medycyny. Zaczyna się wykorzystywać ją m.in. do poszukiwań nowych leków, co może pomóc w walce z obecną epidemią koronawirusa. Przykładem jest dokonanie zespołu z University of California w Riverside, opisane na łamach pisma "Heliyon".