Owsiak spotkał się z Nowacką. Będą zmiany w szkołach

- Zwróciliśmy się dwa, a może trzy tygodnie temu do pani ministry o to, by wprowadzono obowiązkową naukę pierwszej pomocy w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie szkoły podstawowej. My robimy to od 17 lat. Prawie 3 miliony dzieci przeszło nasze kursy pierwszej pomocy - mówił Owsiak.