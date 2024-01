Podsumowanie 32. Finału WOŚP. Owsiak zabiera głos

Owsiak zdradził także, że otrzymał list z Ministerstwa Edukacji, w którym zapewniono go, że od września pierwsza pomoc będzie obligatoryjnym przedmiotem w szkole. - Od 1 września będzie to przedmiot obligatoryjny. List poprzedni mówił, że jest to pomysł na 2026, wtedy napisaliśmy: "szkoda czasu". Proszę uczyć wszystkie dzieci. To obowiązek nas wszystkich - stwierdził.