Owsiak odpowiada Błaszczakowi. "Panie były ministrze"

Razem z WOŚP po ośmioletniej przerwie "zagrało" m.in. Wojsko Polskie. Nie spodobało się to byłemu ministrowie Mariuszowi Błaszczakowi z PiS. - Żołnierze pójdą na rozkaz i będą musieli Owsiaka wspierać. To jest jedno wielkie nadużycie, nie wolno się godzić na to, by tracić z oczu to, co najważniejsze, bezpieczeństwo kraju - mówił jeszcze przed finałem WOŚP.