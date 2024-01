100 tys. zł w skarbonce. "Chyba za dużo"

- Dowiedziałem się chyba - to jakiś Youtuber - wrzucił 100 tys. zł do skarbonki. To niesamowity gest dzielenia się tym, co mamy. Kiedyś pamiętam czytałem taki super wywiad z Dawidem Podsiadło. Ktoś go zapytał, czy dużo zarabia. On odparł, że "chyba za dużo". Przyznać się do tego, mieć takie poczucie jest dla mnie bardzo dojrzałe i niezwykle dla mnie mądre - stwierdził.