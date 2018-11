Owsiak kontra Pawłowicz. Ogromne emocje na sali rozpraw

Po raz kolejny na sali sądowej spotkali się Krystyna Pawłowicz i Jurek Owsiak. To posłanka wytoczyła pozew twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chodzi o ogłoszony w 2014 r. w internecie konkurs na rozszyfrowanie skrótu "RWKPWK". Nie obyło się bez emocji. Owsiak musiał przepraszać nawet za swoje zachowanie.

To, że Owsiakowi i Pawłowicz nie po drodze w swoich poglądach, nie jest tajemnicą. W sądzie są trzy sprawy cywilne, z których jedna już się skończyła, ale będzie odwołanie. Druga rozpoczęła się w czwartek.

Pozew jest powiązany z konkursem oraz utworzeniem profilu "Ruch Wypier... Krystyny Pawłowicz w Kosmos", który powstał w internecie w 2014 roku. Według posłanki to Owsiak jest inspiratorem powstania tego "Ruchu". On natomiast przekonuje, że konkurs zorganizował, "gdy strona działała już parę miesięcy". - Uznaliśmy, że wypowiedzi pani poseł są kosmiczne. Mówiliśmy: Krystyna, wróć na ziemię. To miało być z humorem, nie miało nikogo obrażać - mówił Owsiak.