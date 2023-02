Otwórzcie Pracownię Orange w swojej miejscowości. To więcej niż miejsce

Do tej pory powstało ich ponad 100 w całej Polsce. Nie znajdziecie ich w dużych metropoliach, są za to w wioskach czy niewielkich miasteczkach. Każda jest inna. Spotkacie w nich wyjątkowych ludzi, którzy oddają serce i czas, by zmieniać lokalną rzeczywistość na lepsze. To ich miejsce, ich ważna sprawa. Poznajcie liderki i liderów Pracowni Orange. I zgłaszajcie swoje miejscowości do nowej edycji programu.