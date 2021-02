Otwarte stoki narciarskie. Kontrole już od pierwszego dnia

Stoki narciarskie znów mogą działać . Rząd warunkowo zezwolił właścicielom wyciągów narciarskich na odmrożenie branży. Na razie stoki narciarskie legalnie będą działać do 28 lutego. Od sytuacji epidemicznej w kraju zależy to, czy ich otwarcie zostanie przedłużone.

Patrole policji na stokach narciarskich

Podhale gotowe na tłum turystów? "Najgorzej zapanować nad tym, co dzieje się na ulicy"

- Właściciele stacji narciarskich we własnym zakresie zobowiązali się zadbać o to, aby jednocześnie na stoku znajdowała się niezbyt liczna grupa narciarzy. Będą podawane komunikaty głosowe o obowiązku zachowania dystansu społecznego, a miejsca najbardziej narażone, takie jak kasy biletowe i dojścia do bramek mają być często dezynfekowane. Tu doraźnie kontrole podejmowane będą przez policjantów i funkcjonariuszy inspekcji sanitarnej – powiedział w rozmowie z PAP Roman Wieczorek rzecznik zakopiańskiej policji