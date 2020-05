Otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Wizyta nie będzie wyglądać już tak, jak dawniej

Salony fryzjerskie, kosmetyczne – trzeci etap odmrażania gospodarki w Polsce

Zarówno fryzjerzy, salony kosmetyczne, jak i restauracje będą musiały działać w nowym reżimie sanitarnym i z nowymi wytycznymi. Wszystko po to, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Mówiła o tym w rozmowie z Money.pl minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała też, że ruszyć może także infrastruktura czasu wolnego i organizacji wydarzeń do 50 osób.