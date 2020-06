- Ustaliliśmy, że dzięki skutecznej obronie przed pandemią od godz. 8 w piątek rano umożliwiamy nawzajem swoim obywatelom przebywanie na terytorium innego kraju. Wpuszczamy bez ograniczeń na terytorium Węgier obywateli Austrii, Czech i Słowacji i umożliwiamy Węgrom wyjazd bez ograniczeń do tych krajów - powiedział szef dyplomacji Węgier Peter Szijjarto w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

Otwarcie granic w UE. Nasi sąsiedzi z południa już otworzyli przejścia

We wtorek otwarto granice ze Słowacją, a strona słowacka otworzyła granice dla Czechów w czwartek o północy - wyjaśnia PAP w serwisie poświęconym SARS-CoV-2. Czeskie władze zapowiedziały również, że od 15 czerwca wprowadzą system dzielący kraje na bezpieczne, ryzykowne i niebezpieczne.

Najpóźniej do 30 czerwca powinny zostać otwarte granice w strefie Schengen - tak uważa natomiast Komisja Europejska, która chce, aby kraje UE przyspieszyły pracę nad przywróceniem swobodnego ruchu. DW zauważa, że Polska jest wśród nielicznych krajów UE, które jeszcze w ogóle nie zdeklarowały się co do konkretnych dat znoszenia koronawirusowych ograniczeń na swych granicach z resztą strefy Schengen.