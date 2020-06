Otwarcie granic od 13 czerwca. Polska otwiera granice. Jak będą wyglądać kontrole?

Od 13 czerwca 2020 nastąpiło otwarcie granic Polski z krajami UE. Oznacza to, że wracający do kraju Polacy nie będą musieli już przechodzić obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny. Również obywatele innych krajów UE będą mogli bez problemu wjeżdżać do Polski. Jednocześnie zniesiono wprowadzone w marcu tymczasowe kontrole graniczne na granicach wewnętrznych UE.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Polska. Od 13 czerwca otwarcie granic z UE (Getty Images)