Oto najczęstsze NOP-y. "Przeważają zdecydowanie"

Sejm, po burzliwej debacie, skierował projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych do drugiego czytania. Decyzję komentował w programie "Newsroom" WP dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. - O niepożądanych odczynach poszczepiennych, jako o zjawisku, mówimy nadmiarowo. O funduszu kompensacyjnym, jako o rzeczy nadzwyczajnej, również. To jest oczywiste, to działa na całym świecie i to powinno być. Państwo musi wziąć odpowiedzialność za NOP-y ciężkie, których jest bardzo, bardzo niewiele - mówił. - Ja się spotkałem z jednym średnim i kilkoma bardzo słabymi NOP-ami. Słabe, te przeważają zdecydowanie, to są najczęściej objawy pt. boli mnie ręka, mam 37,4 stopni, mam ogólne rozbicie. Z takimi ludzie się zgłaszają i o takich mówią, a wszystkich o to pytam - podkreślił Sutkowski.