Oto główne zadanie Donalda Tuska na nowy rok. Senator KO mówi wprost

- Donald Tusk jest najważniejszym przywódcą opozycji, który nie funkcjonuje w Sejmie. W związku z tym umykają niektóre rzeczy, na które trzeba reagować natychmiast w samym parlamencie. Łatwiej takiemu silnemu przywódcy panować nad przekazem, nad reakcjami, będąc w środku niż na zewnątrz. Według mojej oceny głównym zadaniem roku 2022 jest doprowadzenie do sytuacji takiej, aby w tej materii tę wadę usunąć. To wada nieusuwalna, ale trzeba zmniejszyć jej skalę - mówił senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Donald Tusk przywrócił Platformie Obywatelskiej twardy elektorat. Nawet więcej niż twardy. Jak przychodził, mieliśmy połowę tych sondaży, które mamy w chwili obecnej. To gigantyczne osiągnięcie, wcale niełatwe do osiągnięcia, bo w skrajnie trudnych warunkach. Teraz bardzo istotne jest doprowadzenie do dobrej współpracy między głównymi postaciami - Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Polską 2050 Szymona Hołowni. Poprawienie kontaktów, komunikacji i wzajemnego zrozumienia - dodał Zdrojewski.