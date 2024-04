Oszust podawał się za Muska. Kobieta straciła tysiące dolarów

- W zeszłym roku doświadczyłam czegoś w rodzaju snu - powiedziała. - 17 lipca Musk dodał mnie do znajomych na Instagramie. Chociaż byłam wielką fanką Muska po przeczytaniu jego autobiografii, początkowo w to wątpiłam - powiedziała Koreanka. - Musk wysłał mi swój dowód osobisty i zdjęcie przedstawiające go w pracy. - dodała.