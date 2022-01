Oszuści okradli 132 osoby na kwatery widmo w Zakopanem i nad morzem. Gigantyczne straty

To miało być oszustwo doskonałe. Para z Radomia na jednym z portali internetowych oferowała wynajem kwater w popularnych miejscowościach wypoczynkowych, takich jak choćby Zakopane. Chętni wpłacali zaliczki na konta podstawionych osób, a kiedy przyjeżdżali na miejsce, okazywało się, że żadne pokoje na nich nie czekają. - Łącznie zostały oszukane 132 osoby. Suma strat, jaką ponieśli wszyscy pokrzywdzeni to jest blisko 70 tysięcy złotych - mówi prok. Agnieszka Borkowska z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. To tylko jeden z wielu przykładów oszustwa na tzw. kwatery widmo. W Zakopanem od początku tego roku policja odnotowała kilkanaście takich zdarzeń. Zawsze scenariusz jest bardzo podobny. - Dojeżdżali do obiektu goście. Byli zdziwieni, że obiekt wygląda inaczej niż na zdjęciu. Zdjęcie dotyczyło obiektu z Austrii, natomiast był podany adres z centrum Zakopanego. Było czuć kolosalne zdziwienie gości, że aż tak dali się nabrać - wspomina Karol Wagner, hotelarz z Zakopanego. Czy udało się odzyskać pieniądze? Więcej o tym w materiale Klaudiusza Michalca.