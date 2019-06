Oświadczenie prokuratury ws. przeszukania u asystenta Nitrasa. Nowe fakty

Prokuratura Krajowa potwierdziła doniesienia mediów - przeszukanie w mieszkaniu asystenta posła PO Sławomira Nitrasa miało związek ze sprawą przekroczenia uprawnień strażnika służby więziennej. Funkcjonariusz miał nielegalnie przekazywać informacje od osadzonego w areszcie innego posła PO, Stanisława Gawłowskiego.

Jak podaje prokuratura, strażnik Łukasz J. w okresie od kwietnia do lipca 2018 roku w czasie pobytu posła PO w areszcie, nawiązywał połącznia z numerami telefonicznymi widniejącymi na stronie Kancelarii Adwokackiej reprezentującej Stanisława Gawłowskiego. J. miał kontaktować się również z żoną parlamentarzysty, dzwoniąc pod numer telefonu zarejestrowany na spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie.

"Prokuratorzy ustalili ponadto, że w tym samym czasie dochodziło do wzajemnych kontaktów (smsy, mms, rozmowy telefoniczne) podejrzanego Łukasza J. z dyrektorem biura poselskiego posła na Sejm RP Sławomira Nitrasa. W toku postępowania zabezpieczono również odręczne zapiski, które uwiarygadniają istnienie takich kontaktów" - czytamy w przesłanym Wirtualnej Polsce komunikacie Prokuratury Krajowej.

Przypomnijmy, Stanisław Gawłowski przebywał w areszcie przez trzy miesiące w związku z zarzutami korupcyjnymi . Dotyczą one okresu, gdy polityk był wiceministrem ochrony środowiska.

Strażnik też był działaczem PO?

Sławomir Nitras twierdzi natomiast, że sprawa ma podłoże polityczne i domaga się przeprosin od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. "Mój asystent i jego rodzina niczym sobie nie zasłużył na takie potraktowanie. (...) Czy to jest jeszcze wolny kraj? Traktuje to jako bezprawną próbę nękania albo zastraszenia" - napisał we wtorek wieczorem Nitras.