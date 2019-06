Przeszukanie w domu asystenta Nitrasa. CBA weszło o 6 rano

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadziło przeszukanie u asystenta posła PO Sławomira Nitrasa. Agenci zabezpieczyli telefony oraz komputery. Parlamentarzysta domaga się przeprosin i twierdzi, że jest szykanowany przez obóz władzy.

"Rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce. Do młodego chłopaka, który pracuje w moim biurze o godz. 6 rano weszli funkcjonariusze CBA. Zabrali telefony, komputery, również przenośny należący de facto do mnie" - tłumaczy na Facebooku poseł Nitras.

Według PAP, powodem przeszukania były czynności związane z postępowaniem dotyczącym strażnika z aresztu śledczego, który pilnował posła PO Stanisława Gawłowskiego, gdy ten przebywał areszcie jako podejrzany m.in. o korupcję. Funkcjonariusz miał pytać Gawłowskiego "czego mu brakuje", co prokuratura uznała za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Strażnikowi grozi do 3 lat więzienia.

Według informacji "GW" strażnik próbował się skontaktować ze Sławomirem Nitrasem i wysyłał SMS-y na komórkę asystenta, ale poseł PO nie podjął tego kontaktu - ze strażnikiem rozmawiał jego asystent. "Do mojego biura poselskiego przyszedł człowiek, który chciał się ze mną spotkać. Ponieważ obawiałem się prowokacji, nie spotkałem się z nim mimo nalegań, wręcz nachodzenia mojego biura. Dzwonił do mojego asystenta i to stało się pretekstem do przeszukania" - tłumaczy Nitras na Facebooku.