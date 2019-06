Oświadczenie majątkowe Krystyny Pawłowicz. Zaskakujące pozycje na liście

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych posłanek Prawa i Sprawiedliwości również w oświadczeniu majątkowym potrafi zaskoczyć. W dokumencie opublikowanym przez Kancelarię Sejmu można znaleźć nie lada smaczki.

Na koncie Krystyny Pawłowicz znajdują się oszczędności w gotówce wynoszące 70 tys. zł. Poza polską walutą posłanka wykazała także posiadanie 2034 dolarów amerykańskich (ok. 7725 zł), 100 euro (ok. 430 zł), 42 franków szwajcarskich (ok. 160 zł) i nie lada sumy - 13 dolarów kanadyjskich (ok. 36 zł).