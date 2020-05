Oświadczenie Andrzeja Dudy. Dziennikarze i politycy rozczarowani

Zobacz też: Wybory 2020. Konsekwencje wyboru Andrzeja Dudy. "Jarosław Kaczyński nie będzie miał lepszej okazji, by zostać dyktatorem"

Łukasz Warzecha z "Do Rzeczy" również nie kryje zdziwienia tematem oświadczenia Dudy. "Owszem, Baltic Pipe to strategicznie bardzo ważna sprawa. Ale robienie o tym nagłego oświadczenia głowy państwa na 6 dni przed wyborami, które są pod znakiem zapytania i to jest dziś główny temat, zakrawa na perwersję" - ocenia.