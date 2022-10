Ostrzeżenie GIS. Uważaj na te buraczki

GIS wycofuje buraczki. Możliwa obecność szkła

Organy podały szczegóły dotyczące wycofanego produktu. Nazywa się on: Buraczki wiórki á 420 g. Numer partii to: 20.07.2023/A. Z kolei data minimalnej trwałości to: 20 lipca 2023 roku. Producentem tego produktu jest VICTUS Mielczarek i Kowalska Sp. J. z siedzibą w Działoszynie (98-355) przy ulicy Sadowskiej 10.