Ostrzeżenia na dziś. Silny wiatr i dużo deszczu, który zostanie na dłużej

IMGW wydało ostrzeżenia pogodowe dla północnej i południowej części kraju. Mają obowiązywać co najmniej do późnego wieczora. O tym co nas czeka w najbliższych godzinach - ale i jak ma wyglądać cały wrzesień - mówił w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Grzegorz Walijewski z IMGW-PIB. - Niż, który jest w tym momencie nad północną częścią kontynentu, sprowadza z jednej strony chłód, a z drugiej strony - szczególnie w południowej części kraju - opady, które będą ciągłe, a jednocześnie silniejsze porywy wiatru. I już dzisiaj są wydane ostrzeżenie przed silniejszymi porywami wiatru, które będą sięgały 85 km/h - tłumaczył Walijewski.

