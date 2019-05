Ostrzeżenia IMGW. W nocy temperatury poniżej zera. Możliwy grad

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w nocy z środy na czwartek możemy się spodziewać przymrozków. Zagrożenie ujemnymi temperaturami dotyczy głównie mieszkańców trzech województw.

"Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do 1 st. C, a przy gruncie do -2 st. C" - donosi TVN24.