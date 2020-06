Ostrzeżenia IMGW. Uwaga na burze z gradem. Gdzie się pojawią burze?

Ostrzeżenia IMGW na Boże Ciało 2020. Uwaga na burze

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują wystąpienie burz z opadami deszczu. Miejscami może spaść od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a w niektórych miejscach nawet do 40 l/m2. IMGW ostrzega też przed gradem. Podczas burz wiatr będzie porywisty, prędkość porywów wiatru wyniesie do 80 kilometrów na godzinę.