Ostrzeżenia IMGW: porywisty wiatr nad morzem, gołoledź na południu Polski

Mieszkańcy Pomorza i południowych krańców Polski powinni mieć się tej nocy i o poranku na baczności. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla czterech województw.

Pogoda w nocy z wtorku na środę może być niebezpieczna. Na północy szaleje silny wiatr, a na południu Polski od godzin wieczornych do środowego poranka możliwe są oblodzenia. To dlatego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla czterech województw.

Silny wiatr wieje praktycznie wzdłuż całego polskiego wybrzeża, w woj. zachodniopomorskim jego porywy trochę już jednak osłabły. Niebezpiecznie nadal jest w woj. pomorskim. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągać nawet 80 km/h obowiązywać będzie tam do godz. 3 nad ranem.

To jednak nie koniec zmartwień mieszkańców Pomorza. IMGW ostrzega ich także przed oblodzeniem. Mokra po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem nawierzchnia dróg i chodników zamieni się w ślizgawkę. Co prawda synoptycy przewidują, że minimalna temperatura w tym rejonie w nocy wynosić będzie 0 st. Celsjusza, ale temperatura minimalna gruntu wyniesie - 2 st. C.