Ostrzeżenia IMGW dla całej Polski. Pogoda na 18 czerwca

Pogoda 18 czerwca. Ostrzeżenia IMGW dla całej Polski

Na czwartek 18 czerwca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o burzach z gradem dla wszystkich województw. W większości są to ostrzeżenia pierwszego stopnia, jednak dla województwa mazowieckiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i południowej części dolnośląskiego IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia.

Pogoda na 18 czerwca. IMGW ostrzega przed burzami z gradem

W czwartek 18 czerwca, podobnie jak w środę, należy się spodziewać punktowych ulew, silnego wiatru do 80 km/h i opadów gradu.

"Dzisiaj burze możliwe będą miejscami na przeważającym obszarze Polski. Ze względu na dużą wilgotność powietrza napływającego do nas z rejonu Morza Czarnego, wystąpi zagrożenie silnymi opadami deszczu. Opady deszczu punktowo będą miały nawalne natężenie. Lokalnie możliwe będą także silne porywy wiatru (nawet do 90 km/h) oraz opady gradu do 3 cm” – informuje IMGW.