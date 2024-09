Ostrzeżenia IMGW. Alert dla Pomorza

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, a także opady deszczu prawie w całym kraju. Silniejszy deszcz na południu i na południowym wschodzie, zwłaszcza w woj.: małopolskim, śląskim i świętokrzyskim - do 25 mm. Poza tym na pozostałych obszarach od 5 do 10 mm. Na termometrach minimalnie od 11 do 15 st. C. Chłodniej na Pomorzu, lokalnie 9,10 st. C, a także w kotlinach górskich ok. 8 st. C.