Ostrzeżenia dla pięciu województw. Najnowsza prognoza pogody

- Silne powiewy wiatru na północy i roztopy na południu Polski - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna od 3°C, 4°C na wschodzie do 8°C, 9°C na zachodzie i na wybrzeżu. W dolinach karpackich od 0°C do 3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni. Porywy wiatru przeważnie do 65 km/h, a na wybrzeżu i wysoko w górach do 90 km/h. Wysoko w Karpatach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Temperatura minimalna od 2°C początkowo lokalnie na południowym wschodzie, do 6°C w centrum i 8°C na północnym zachodzie. W dolinach karpackich lokalnie 0°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu okresowo silny, od 35 km/h do 40 km/h, w całym kraju porywisty, zachodni. Porywy wiatru przeważnie do 70 km/h, na północy kraju do 80 km/h, a na wybrzeżu do 90 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 110 km/h, w Tatrach powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.