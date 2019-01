Ostrzeżenia dla kilku województw, ale... nadchodzi zmiana pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w 9 województwach wciąż jest niebezpiecznie. Istotna zmiana pogody ma być widoczna od niedzieli. Temperatury wzrosną, a na niebie ma się pojawić więcej słońca.

Ciepło przyjdzie z zachodu

W ciągu dnia znacząco wzrosnąć mają temperatury. Najcieplej ma być na zachodzie i południu - od 4 do 5 st. Celsjusza. Mieszkańcy północy i centrum mogą się spodziewać od 1 do 3 st. C.