Ostrzeszów. Premier Mateusz Morawiecki: nie stoimy na straży jakichś fanaberii ideologicznych

Przedstawiciele PiS jeżdżą po Polsce i przekonują do głosowania na dobrą zmianę. W niedzielę premier Mateusz Morawiecki odwiedził Ostrzeszów w województwie wielkopolskim. - Stoimy na straży naszych, polskich wartości - zaznaczył.



Prawo i Sprawiedliwość nie próżnuje. W niedzielę prezes Jarosław Kaczyński pojawił się na pikniku w Zbuczynie , a premier Mateusz Morawiecki w Ostrzeszowie. Namawiali mieszkańców do głosowania na PiS. - Chcemy budować Polskę naszych marzeń. Gdy jesteśmy razem, jesteśmy silni. Za dwa miesiące musimy wygrać, by kontynuować dobrą zmianę dla Polaków - przekonywał szef rządu.

Jego zdaniem Polacy na własnej skórze odczuwają, że w kraju dzieje się lepiej. - Dla nas faktyczny rozwój Polski mierzy się nie tym, ile wieżowców jest wybudowane we Wrocławiu, Warszawie czy Poznaniu. Faktyczny rozwój Polski, realny, to jest rozwój, który czujemy w naszych rodzinach, czujecie państwo w portfelach, czują pracownicy i widzą, rozumieją, że mogą więcej zarabiać miesiąc po miesiącu, rok po roku, to jest europejskość w konkrecie - mówił Morawiecki.