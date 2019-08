Płock. Na blokadę Marszu Równości z dziećmi. Teraz może się nimi zająć prokuratura

- Jesteś pedałem? - pyta chłopiec, patrząc prosto w oczy uczestnikowi Marszu Równości. Na oko nie ma więcej niż 12 lat. Takich jak on było więcej w Płocku. W wakacje odbyli jedną z ważniejszych lekcji w ich życiu. To, jakie wnioski z niej wyciągną, zależy wyłącznie od nich.

- Ej, Ty widzisz, co ona ma tam napisane na tym transparencie? "Miłość nas łączy"? No chyba jaja sobie robią - mówi jedna z dziewczyn, nagrywając krótki filmik, który później udostępnia w swojej relacji w sieci. - Dlaczego tak sądzisz? - pytam, co wyraźnie ją zaskoczyło. - Nie no, ja nic do nich nie mam... - odpowiada zmieszana. Po chwili pada nieodłączne "ale". - Sami prowokują i się z tym obnoszą, a potem są zaskoczeni reakcją ludzi. To nie tak to powinno wyglądać - dodaje nastolatka.