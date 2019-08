Płock. Ulicami miasta przeszedł pierwszy marsz równości

Płock. W sobotę ulicami miasta przeszedł pierwszy w historii marsz równości. Zorganizowana została także liczna kontrmanifestacja. Całe wydarzenie przebiegło bezpieczne, jednak pod koniec doszło do kilku incydentów. Na miejscu była nasza reporterka.

Płock. Relacja Wirtualnej Polski:

Marsz Równości honorowym patronatem objął prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. - Zrobiłem to, ponieważ każdy ma w tym kraju niepodważalne prawo żyć, jak chce. O ile nie krzywdzi innych. Może wyrażać swoje poglądy, gwarantuje to konstytucja. W naszym mieście są organizowane różne marsze, jak Marsz dla Życia i Rodziny czy Marsz Żołnierzy Wyklętych. I jeśli organizatorzy występują o mój patronat, to nie odmawiam - tłumaczył.