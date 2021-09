Ostrzejszy kurs wobec Polski? Pytania o zmiany za Odrą

Po wyborach do niemieckiego Bundestagu nadal nie wiadomo, która partia stworzy rząd. O to, czy zmiana władzy za Odrą może wpłynąć na politykę zagraniczną Berlina i np. "zaostrzenie kursu wobec Polski", pytaliśmy w programie "Newsroom" WP Włodzimierza Czarzastego z Lewicy. - Polityka niemiecka jest bardzo stabilna, więc nie spodziewałbym się radykalnych zmian po nowym rządzie - stwierdził polityk opozycji. Dodał, że trzyma kciuki za kandydata socjaldemokratów na kanclerza Olaf Scholza. - Może z urody nawet jesteśmy trochę podobni. Znam go wiele lat: to mądry i stabilny polityk - mówił gość Agnieszki Kopacz. Włodzimierz Czarzasty nie wykluczył, że Olaf Scholz będzie gościem na kongresie polskiej Lewicy, a byłaby to jego pierwsza wizyta w Polsce po wyborach za Odrą.