Ostrołęka: pierwszy „zakazał” wyświetlania „Kleru” Smarzowskiego, przegrał w I turze

Znamy wyniki wyborów na prezydenta Ostrołęki. Dojdzie do II tury, w której powalczy Janusz Kotowski (obecny prezydent) i Łukasz Kulik, zwycięzca I tury głosowania. To za kadencji Kotowskiego w Ostrołęckim kinie „zakazano” wyświetlania „Kleru” Wojciecha Smarzowskiego.

W niedzielę mieszkańcy Ostrołęki wybierali m.in. radnych do rady miasta oraz prezydenta na kolejne 4 lata. Znane są już wyniki wyborów prezydenckich. Głosowanie okazało się bardzo wyrównane, w efekcie czego dojdzie do II tury. Dotychczasowy prezydent miasta, Janusz Kotowski (PiS), przegrał pierwszą część głosowania z bezpartyjnym kandydatem Łukaszem Kulikiem. Choć różnica była niewielka to aktualny prezydent dostał od wyborców „żółtą kartkę” i będzie musiał zmierzyć się z kontrkandydatem w pojedynku o fotel prezydenta Ostrołęki.